Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden bei Auto-Unfall in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Zwei Verletzte und hoher Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagnachmittag auf der Reutlinger Straße ereignet hat. Ein 60-Jähriger wollte gegen 17.45 Uhr mit seinem Audi aus der Max-Planck-Straße nach links in die Reutlinger Straße einfahren und übersah hierbei den aus Richtung Ortsmitte Eningen herannahenden Mercedes eines 19-Jährigen.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich der Mercedes-Fahrer und seine 20-jährige Mitfahrerin leicht verletzten. Sie wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Sie musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (pol)