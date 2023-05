Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Schwer verletzt wurden die Insassen eines Peugeot Partner bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend bei einem Baummarkt in der Senefelder Straße in Metzingen. Der 19-jährige Fahrzeuglenker kam gegen 20.30 Uhr aufgrund noch zu ermittelnder Ursache von der Fahrbahn der Senefelder Straße ab und fuhr gegen ein Rolltor des Baumarktes.

Hierbei wurden sowohl er, als auch sein 18-jähriger Mitfahrer schwer, verletzt. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 50.000 Euro. Der Peugeot wurde durch einen Hilfeleister abgeschleppt und für die weiteren Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Tübingen sichergestellt. (pol)