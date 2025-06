Zwei Autos brannten in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Verlauf des Samstags ist es in Tübingen unabhängig voneinander zu zwei Fahrzeugbränden gekommen. Zunächst war gegen 14.15 Uhr in der Primus-Truber-Straße ein geparkter Mercedes Benz Sprinter vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Eine Anwohnerin entdeckte den Brand und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausrückte, löschte die Flammen. Der entstandene Schaden am Sprinter beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Gegen 20.50 Uhr war eine Mercedes Benz E-Klasse während der Fahrt in der Wilhelmstraße vermutlich ebenfalls aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Ein zufällig vor Ort befindlicher Feuerwehrangehöriger begann den Pkw mit einem Feuerlöscher zu löschen. Kurz darauf unterstützten ihn die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort kamen. Der entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (pol)