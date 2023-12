Zigarettenautomat in Stetten bei Burladingen aufgesprengt

Bitte aktivieren Sie Javascript

STETTEN/BURLADINGEN. Wie der Polizei erst am Samstagvormittag bekannt wurde, ist im Zeitraum von Samstag 01.45 Uhr bis 03.30 Uhr im Ortsteil Stetten in der Burladinger Straße im Bereich der dortigen Sporthalle ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Mehrere Anwohner hatten in diesem Zeitraum einen Knall gehört, sich aber aufgrund der Tatsache, dass so kurz vor Silvester vielerorts geböllert wird, zunächst keine Gedanken gemacht.

Der Automat wurde nach Angaben der Ermittler durch die Sprengung völlig zerstört. Aus diesem wurden diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)