Zigarettenautomat in Neuffen ausgegraben und aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Einige Mühe haben Automatenknacker in den vergangenen Tagen auf sich nehmen müssen, um an ihre Beute zu gelangen. Das berichtet die Polizei. Die bislang unbekannten Täter gruben im Laufe des Montags beziehungsweise am Dienstag zunächst einen im Erdreich einbetonierten Zigarettenautomaten bei der Sportgaststätte Spadelsberg aus.

Anschließend transportierten sie ihn mit einem in der Nähe, auf einer Wiese aufgefundenen Anhänger mehrere hundert Meter weit hinter eine sich dort befindliche Reithalle. Dort hebelten die Täter den Automaten auf und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)