Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt Auto in Mössingen und fährt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Polizeiposten Mössingen sucht Zeugen zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht am Dienstag bei Talheim. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr streifte laut Polizei ein noch unbekanntes Fahrzeug in der Straße Holder einen am Fahrbahnrand stehenden Subaru auf der kompletten rechten Seite. Der Verursacher fuhr anschließend davon. Allein der Schaden am Subaru dürfte sich auf schätzungsweise 6.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum vermutlich grünen Verursacherfahrzeug oder dessen Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 zu melden. (pol)