Wildtier auf der Fahrbahn bei Münsingen: 22-Jährige verletzt sich bei Unfall schwer

MÜNSINGEN. Am Samstagabend hat sich auf der Landesstraße 240 zwischen Magolsheim und Böttingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem eine 22-Jährige schwere Verletzungen erlitten hat, teilt die Polizei mit.

Aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Wildtiers führte eine 30-jährige Volvo-Fahrerin eine Vollbremsung durch. Dies wurde von der nachfolgenden 22-Jährigen, die mit ihrem Ford hinter dem Volvo in Fahrtrichtung Böttingen unterwegs war, zu spät bemerkt. Durch den Aufprall wurde die Ford-Fahrerin derart verletzt, dass sie mithilfe der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug gerettet und in eine Klinik gebracht werden musste. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 15.000 Euro. (pol)