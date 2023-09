Wertsachen und Geld aus Autos geklaut: Polizei fasst in Starzach aktiven Dieb

Bitte aktivieren Sie Javascript

STARZACH. Beamten des Polizeipostens Bodelshausen ist es gelungen, einen Mann zu ermitteln, der im Verdacht steht, im September eine Serie von Diebstählen aus Pkw begangen zu haben. In der Zeit zwischen dem 6. und dem 11. September kam es wie bislang bekannt zu vier Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen in Starzach-Wachendorf, berichtet die Polizei. Der polizeibekannte 27-Jährige soll in vermutlich meist unverschlossenen Fahrzeugen den Innenraum nach Wertsachen beziehungsweise Bargeld durchwühlt haben und im Anschluss mit diesen zunächst unerkannt von dannen gezogen sein.

Umfangreiche Ermittlungen in den vergangenen Tagen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, bevor er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Zeugen, aber auch mögliche weitere Geschädigte werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 0747298010 zu melden. Über dies hinaus rät die Polizei, Wertsachen und andere Gegenstände niemals unbeaufsichtigt oder von außen einsehbar in einem Fahrzeug liegenzulassen und dieses stets abzuschließen. (pol)