Weitere Zeugen gesucht: 18-Jährige ertappt Einbrecher in Betzingen

REUTLINGEN. Zwei Einbrecher wurden am Mittwochabend in der Bonlandenstraße im Stadtteil Betzingen bei einem versuchten Einbruch in ein dortiges Haus beobachtet. Eine 18-jährige Nachbarin brachte laut Polizei gegen 18.45 Uhr den Müll des Nachbarhauses nach draußen, als sie von einem etwa 190 Zentimeter großen Einbrecher mit schlanker Statur und schwarzer Kleidung sowie einem etwas kleineren Mann mit medizinischer Maske wahrgenommen wurde.

Beide hatten zu diesem Zeitpunkt versucht, gewaltsam in das dortige Haus einzudringen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die in Richtung Bonlandenstraße flüchtig Gegangenen nicht mehr festgestellt werden. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat nun zusammen mit Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9394-0 um Hinweise zu den Tätern. (pol)