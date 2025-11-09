Vorfahrt missachtet in Rottenburg: 20.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot war nach ersten Ermittlungen Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag in Rottenburg am Neckar ereignete. Ein 37-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse befuhr die Straße Am Weiher in Richtung Obere Torstraße. Dort wurde er von einem entgegenkommenden 25-jährigen Fahrer eines Ford Transit touchiert, der sich im dortigen Kurvenbereich zu weit auf der Gegenfahrbahn befand. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so erheblich beschädigt, dass sie im Anschluss abgeschleppt werden mussten. Der Schaden des Mercedes beläuft sich auf ca. 20.000 Euro, während am Ford ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. (pol)