Vorfahrt genommen: Senior bei Hohenstein leicht verletzt

HOHENSTEIN. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Sonntagvormittag auf der B 312 gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 9.40 Uhr ein 84-Jähriger mit einem Peugeot auf der K 6737 von Meidelstetten herkommend unterwegs und wollte die Bundesstraße geradeaus in Richtung Bernloch überqueren. Nachdem er nach einem kurzen Stopp vor der Kreuzung losgefahren war, kollidierte der Peugeot mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes eines in Richtung Reutlingen fahrenden 53-Jährigen. Beim Zusammenstoß zog sich die 84 Jahre alte Beifahrerin des Seniors nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 13.000 Euro belaufen dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich. (pol)