Vor Polizei geflüchtet und in Ammerbuch Unfall verursacht

AMMERBUCH. Aufgrund zahlreicher Verkehrsstraftaten ermittelt das Polizeirevier Rottenburg derzeit gegen einen 34-Jährigen, der am frühen Samstagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist und im weiteren Verlauf einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 3.45 Uhr sollte der Pkw Mini des 34-Jährigen im Ortsteil Reusten durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei beschleunigte der Mini-Lenker und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Altingen. In Altingen kollidierte er im Kreuzungsbereich Hechinger Straße / Schwedenstraße mit einem aus der Ortsmitte Altingen ordnungsgemäß entgegenkommenden Smart eines 80-Jährigen.

Infolge der Kollision wurde der Mini abgewiesen und prallte danach gegen eine Straßenlaterne, an welcher das Fahrzeug zum Stehen kam. Noch bevor der abgesetzt hinterherfahrende Streifenwagen an der Unfallörtlichkeit eintraf, flüchtete der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den leicht verletzten 80-jährigen Smartfahrer oder den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Der durch die Polizei verständigte Rettungsdienst brachte den 80-Jährigen nach einer medizinischen Erstversorgung in eine nahegelegene Klinik. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem bis dato unbekannten Unfallverursacher, zu der neben zahlreichen Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der 34-Jährige schlussendlich im Nahbereich der Unfallörtlichkeit festgenommen werden.

Aufgrund von Hinweisen auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel musste er sich im weiteren Verlauf einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde zudem noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. Da zudem Anzeichen einer psychischen Erkrankung bei dem 34-Jährigen ersichtlich waren, wurde er in einer Fachklinik vorgestellt und aufgenommen. Die beiden unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa. 18.000 Euro. Die Feuerwehr Ammerbuch war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. (pol)