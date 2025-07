Von Lastwagen erfasst: Pedelecfahrer stirbt in Burladingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Ein Pedelec-Fahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei den Sportanlagen in Burladingen tödlich verunglückt. Wie die Polizei meldet, befand sich gegen 16.25 Uhr ein 61-Jähriger mit einem Lkw auf dem Verbindungsweg zwischen Burladingen und Ringingen. Nachdem er seine Ladung bei den Sportanlagen abgeladen hatte, fuhr er ein kurzes Stück vorwärts, um mit seinem Fahrzeug zu wenden. Dabei stieß der Lkw mit dem 83-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der ersten Ermittlungen zufolge links über einen Parkplatz am Laster vorbei und anschließend wieder zurück auf den Verbindungsweg gefahren war. Der Senior stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. In die Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingebunden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt waren auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)