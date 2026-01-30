Von Autofahrer in Dußlingen übersehen: Radler schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Schwer verletzt wurde ein Radler bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Wilhelm-Herter-Straße / Robert-Wörner-Straße ereignet hat. Ein 51-Jähriger wollte gegen 18.45 Uhr mit seinem BMW von der Robert-Wörner in die Wilhelm-Herter-Straße einbiegen.

Dabei fuhr er nicht möglichst weit rechts und übersah einen entgegenkommenden, 57 Jahre alten Mountainbiker. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radler so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstanden Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt. (pol)