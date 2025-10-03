Vogel gegen Helm geflogen: Motorradfahrer wird bei Neustetten schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTETTEN. Ein 28-jähriger Kradlenker ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen

15.15 Uhr auf der Wolfenhauser Straße schwer verletzt worden. Der Kradlenker befuhr die K6922 von Wolfenhausen in Richtung Remmingsheim und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Laut dem Radlenker wäre ihm wohl ein Vogel gegen den Helm geflogen, woraufhin dieser die Kontrolle über das Krad verlor. Weitere Ermittlungen dauern an. Bei dem 28-jährigen Lenker handelt es sich um einen Mechaniker, welcher nach einer Reparatur eine Probefahrt durchführte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. (pol)