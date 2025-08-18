Vermisster Mann aus Beuren tot im Allgäu gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN/OBERSTDORF. Der seit Mittwochmorgen, dem 13. August, vermisste 67-Jährige aus Beuren ist am Montagmittag von der bayerischen Polizei bei Suchmaßnahmen im unwegsamen, hochalpinen Gelände im Bereich in Oberstdorf tot aufgefunden worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Reutlingen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen nicht vor.

Der Mann hatte am 13. August gegen vier Uhr morgens seine Wohnung in Beuren verlassen und war mit seinem Auto zu einer Rad- und Wandertour in den Bereich Oberstdorf aufgebrochen, berichtet die Polizei. Der körperlich fitte 67-Jährige war im Allgäu gerne mit seinem Mountainbike unterwegs. Entgegen seiner Ankündigung am selben Abend zurückzukehren, fehlt seitdem von ihm jede Spur. Sein üblicher Rückruf an seine Familie auf dem Rückweg von seinen Wandertouren blieb aus. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos - bis zum Montagnachmittag. (pol)