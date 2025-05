Vermisste Jugendliche aus Dußlingen nach intensiver Suche wiedergefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei von Donnerstag auf Freitag nach einer vermissten Jugendlichen gesucht. Das Mädchen war nicht wie vereinbart am Donnerstagabend nach Hause zurückgekommen, weshalb die Angehörigen nach erster eigener Suche gegen 23.15 Uhr die Polizei verständigten. Da nicht auszuschließen war, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befand, wurden sofortige, umfangreichen polizeiliche Suchmaßnahmen begonnen. Schließlich konnte die Vermisste am Freitagmorgen an einem Spielplatz wohlbehalten angetroffen und zurück nach Hause gebracht werden. (pol)