Verkehrsrowdy verursacht Unfall bei Rottenburg

ROTTENBURG. Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Freitagnachmittag auf der L385 zwischen Rottenburg und Weiler ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein 40-jähriger Lenker eines VW Golf überholte auf der Landstraße mehrere Fahrzeuge, schloss im weiteren Verlauf auf einen 34-jährigen BMW-Lenker auf und bedrängte diesen durch dichtes Auffahren. Der BMW-Fahrer verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und wurde kurz darauf von dem Golf-Fahrer überholt, welcher nach dem beendeten Überholvorgang unvermindert und augenscheinlich grundlos stark abbremste. Dies erkannte der Fahrer des BMW zu spät und kollidierte mit dem VW Golf.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrer des VW Golf machen können, sich unter der Telefonnummer 0747298010 zu melden. (pol)