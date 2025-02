Vergessenes Essen auf dem Herd führt zu Feuerwehreinsatz in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Montagvormittag in der Königstraße in der Rottenburger Innenstadt zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz nach 9.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil Hausbewohner Rauch aus einer Wohnung bemerkt hatten. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, Zugang zu der Wohnung verschafft hatte, konnte die Ursache der massiven Rauchentwicklung festgestellt werden. Anwohner hatten ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Verletzt wurde niemand und ein Sachschaden war glücklicherweise ebenfalls nicht entstanden. (pol)