Verfolgungsjagd in Reutlingen: Unbekannter will Verkehrskontrolle umgehen

REUTLINGEN. Eine Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Reutlingen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Kurz vor Mitternacht sollte der männliche Fahrer eines schwarzen Audi A6 Kombi mit Reutlinger Kennzeichen durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen in der Schopenhauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit und flüchtete zunächst in Richtung Reutlingen-Degerschlacht.

Im weiteren Verlauf fuhr er in den Reutlinger Innenstadtbereich zurück und zeigte hierbei keinerlei Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Bei seiner Flucht vor der Polizei missachtete er rote Ampeln im Einmündungsbereich Gutenbergstraße / Eberhardstraße und an der Kreuzung Silberburgstraße / Stuttgarter Straße. Um weiter vor der Polizei flüchten zu können befuhr der Audi-Fahrer in der Stuttgarter Straße zeitweise auch die Gegenfahrbahn. Hierbei mussten mehrere unbeteiligte Fahrzeugführer augenscheinlich abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Flüchtigen zu verhindern. Im Industriegebiet In Laisen musste die polizeiliche Verfolgung des Audis schließlich abgebrochen werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch den Audi-Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333. (pol)