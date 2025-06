Unfall mit mehreren Verletzten in Pfullingen: Ursulabergtunnel war gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mehrere Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 312 ereignet hat. Gegen 17.50 Uhr gingen sowohl bei der Rettungsleitstelle, als auch beim Polizeinotruf Anrufe zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit mehreren beteiligten Pkw auf der B312 zwischen Ursulabergtunnel und der Abfahrt Pfullingen-Süd ein.

Ersten Ermittlungen zufolge hat ein 47 Jahre alter Seat-Fahrer auf seinem Weg von Unterhausen in Richtung Reutlingen kurz nach der Abfahrt zur Klosterstraße einen bislang unbekannten Pkw überholt. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Mini, der von einer 56 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge berührten sich im Vorbeifahren, woraufhin der Mini zunächst in die Leitplanke und anschließend in den Gegenverkehr abgewiesen wurde. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan einer 26-Jährigen.

Ursulabergtunnel war voll gesperrt

Nach der Kollision der beiden Pkw geriet das Fahrzeug der 56-Jährigen schließlich auf die Richtungsfahrbahn Unterhausen, wo ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Skoda nicht mehr rechtzeitig halten konnte und auf den stehenden Unfallwagen auffuhr. Alle Pkw-Lenker sowie die 11 und 13 Jahre alten Mitfahrer des Seat und der 56 Jahre alte Beifahrer im Mini wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst, der mit einem Großaufgebot vor Ort war, in Kliniken gebracht. Während der Unfallaufnahme war der Ursulabergtunnel voll gesperrt. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. (pol)