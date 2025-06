Unfall beim Abbiegen in Reutlingen: Zwei Personen leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Alteburgstraße leicht verletzt worden. Ein 64-Jähriger war gegen 18.55 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse von der Stadtmitte herkommend unterwegs und wollte nach links in die Hermann-Hesse-Straße abbiegen. Das berichtet die Polizei. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 5er BMW einer 20 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß wurden eine Beifahrerin in dem Auto des Unfallverursachers sowie die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 33.000 Euro geschätzt. (pol)