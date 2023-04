Unfall beim Abbiegen bei Hülben - 21.000 Euro Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es laut Polizei am Mittwochvormittag bei Hülben gekommen. Der 23 Jahre alte Lenker eines Audi, der gegen 11.50 Uhr auf der L250 in Richtung Grabenstetten unterwegs war, wollte nach links in Richtung Flugplatz abbiegen, worauf es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel einer 51-Jährigen kam. Dabei erlitten die Opel-Lenkerin sowie eine bei ihr mitfahrende 14-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Beide kamen mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw dürfte sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 21.000 Euro belaufen. (pol)