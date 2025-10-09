Unfall auf B27 bei Tübingen sorgt für Stau im Berufsverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen auf der B27 ereignet. Ein 19 Jahre alter Audi-Lenker war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte an der Ausfahrt Derendingen abfahren. Da sich der Verkehr auf der Ausfädelspur staute, musste er auf dieser abbremsen.

Ein ihm nachfolgender, 22-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls ausfahren wollte, bemerkte dies zu spät und fuhr mit seiner Honda auf den A3 auf. Ein hinter dem Biker kommender, 19 Jahre alter BMW-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß noch mit dem Krad-Lenker zusammen.

Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Seine Maschine und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich auf mehr als 20.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem etwa zwei Kilometer langen Rückstau. (pol)