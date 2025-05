Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Auf Bargeld hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Donnerstagabend auf einem Wanderparkplatz an der L 211 abgesehen. Der Unbekannte schlug in der Zeit von

17.45 Uhr bis 19.15 Uhr an einem dort abgestellten Ford C-Max die Scheibe der Beifahrertür ein. Anschließend entnahm er die in der Mittelkonsole liegende Geldbörse und entwendete das sich darin befindliche Bargeld. Den Geldbeutel ließ er im Anschluss im Pkw liegen. Der Schaden an dem Wagen wird auf 400 Euro geschätzt. (pol)