Unbekannter driftet mit Auto und verwüstet Rottenburger Sportplatz

ROTTENBURG-SEEBRONN. Vermutlich am frühen Sonntagmorgen ist ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug über das Spielfeld des Sportplatzes in Seebronn gefahren. Der Unbekannte fuhr hierbei auf den schneebedeckten Rasen des Sportgeländes in der Sontheimer Straße und driftete mehrere Runden. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07457/93801-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)