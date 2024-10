Bitte aktivieren Sie Javascript

JETTENBURG. In ein Wohnhaus in der Straße Im Wengert ist am Montag eingebrochen worden.Zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr beschädigte der Täter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Darin suchte er nach Stehlenswertem. Das Polizeirevier Tübingen hat die ersten Ermittlungen, insbesondere auch zum möglichen Diebesgut aufgenommen. (pol)