Unbekannte sprengen Geldautomat in Nürtingen und flüchten

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in einem Stadtteil von Nürtingen (Landkreis Esslingen) gesprengt. Anwohner seien gegen 3.30 Uhr durch die Explosion aufmerksam geworden und hätten den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Sprengung des Automaten im Erdgeschoss eines Hauses sei niemand verletzt worden, das Gebäude stehe leer, so der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Wucht der Explosion muss groß gewesen sein, auf Fotos waren Trümmerteile und zerbrochene Schaufensterscheiben zu sehen. Ob die Täter tatsächlich Geld erbeutet haben und wie hoch der Schaden an dem Gebäude ist, war zunächst unklar. Man habe Ermittlungen aufgenommen und fahnde nach den Tätern. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht. (dpa)