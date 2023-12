Unbekannte sprengen Geldausgabeautomaten in Leinfelden-Echterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Der Geldausgabeautomat einer Bankfiliale in der Musberger Straße in Leinfelden ist am frühen Montagmorgen von Unbekannten gesprengt worden. Ab 3.40 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen, die auf die Explosion aufmerksam geworden waren, beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen, worauf umgehend mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung entsandt wurden. Dennoch gelang den Tätern mit Bargeld in noch unbekannter Höhe in einem dunklen Audi unerkannt die Flucht in Richtung Autobahn A8. Der Sachschaden an dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude kann noch nicht beziffert werden. Die Bewohner des Hauses, die kurzzeitig evakuiert worden waren, blieben unverletzt und konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, aufgefordert, diese der Polizei mitzuteilen. Möglicherweise wurden dort von den Tätern vor der Tat Fahrzeuge untergestellt. Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (pol)