Unbekannte legen Feuer hinter dem Rottenburger Sportpark

ROTTENBURG. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg seit Montagmorgen nach einem Brand auf einem Erlebnispfad in der Seebronner Straße. Eine Passantin entdeckte das Feuer gegen 6.30 Uhr auf dem Pfad hinter einer dortigen Schule bzw. dem Sportpark und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an und löschte den nach ersten Erkenntnissen wohl mithilfe eines Brandbeschleunigers in Brand gesetzten Rasen und die verkohlten Hackschnitzel. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. (pol)