Unbekannte entwenden Zigaretten und Geld aus Automaten

NEUSTETTEN. Auf Zigaretten und Bargeld haben es Unbekannte am frühen Montagmorgen in der Römerstraße im Ortsteil Wolfenhausen abgesehen. Gegen 2.40 Uhr schweißten die Täter ein Loch in den dortigen Zigarettenautomaten und entnahmen rund 20 Packungen Zigaretten sowie Wechselgeld in niedriger dreistelliger Höhe. Im Anschluss zogen sie unerkannt von dannen, weshalb der Polizeiposten Ergenzingen nun auf Hinweise von Zeugen hofft, die zu dieser Zeit dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefonnummer: 07472/9801-0. (pol)