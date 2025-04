Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. In ein Einfamilienhaus in der Schönbuchstraße sind Unbekannte zwischen Gründonnerstag und Ostermontag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen im genannten Zeitraum über ein Fester Zutritt zum Gebäude, das sie in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchten. Die Kriminalpolizei hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (pol)