Trio streitet sich mit 35-Jährigen im Reutlinger Bürgerpark

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Montagnachmittag im Bürgerpark. Gegen 15.10 Uhr geriet dort laut Polizei ein noch unbekanntes Trio mit einem 35-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf wurde der 35-Jährige von den drei Unbekannten angegangen, geschlagen und in den angrenzenden Bach gestoßen. Außerdem warf einer der Täter zwei Flaschen nach dem 35-Jährigen, wobei dieser am Kopf getroffen und augenscheinlich leicht verletzt wurde. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)