Traktor in Rottenburg aus Scheune heraus gestohlen

ROTTENBURG-DETTINGEN. Zu einem Einbruch in eine Scheune und anschließendem Diebstahl eines Traktors ist es im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in Rottenburg-Dettingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde eine Scheune in der Straße Schmiedeck mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Anschließend wurde ein Traktor mit angebautem Mulchgerät, welcher sich in der Scheune befand, entwendet.

Das Fahrzeug mit einem Zeitwert von rund 9.500,- Euro konnte am Freitagmittag, um 13 Uhr, parkend in Hirrlingen aufgefunden werden. An der Scheune entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)