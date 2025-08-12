Traktor überholt: Motorradfahrer bei Rottenburg schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der K 6921 erlitten. Der 67-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr mit einer Honda die Kreisstraße von Rottenburg herkommend in Richtung Remmingsheim. Auf Höhe eines Feldwegs überholte der Biker einen vor ihm geradeaus fahrenden Traktor samt Anhänger.

Während des Überholmanövers kam der Motorradfahrer mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Straßengraben. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden an seinem Motorrad beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (pol)