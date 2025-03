Totes Neugeborenes in Albstädter Wohnung gefunden: Mutter in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Nach dem Fund eines toten Neugeborenen am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in Albstadt ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen die 35-jährige Kindsmutter wegen des Verdachts des Totschlags. Die Frau befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Der Säugling war am Sonntag, gegen 0.30 Uhr, im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung der 35-Jährigen und ihres Lebensgefährten von diesem leblos aufgefunden worden. Der Mann verständigte in der Folge über Notruf die Polizei. Durch eine Notärztin konnte dann nur noch der Tod des Neugeborenen festgestellt werden.

Erste Ermittlungen begonnen

Den noch am Sonntag aufgenommenen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen zufolge war die 35-jährige Kindsmutter wenige Stunden zuvor vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hatte die Kindsmutter ihre Schwangerschaft geheim gehalten und das Kind zuvor von ihrem Lebensgefährten unbemerkt im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung geboren. Es ergaben sich Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod des Neugeborenen.

Mutter bereits in U-Haft

Die 35-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete gegen die Frau die Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur genauen Todesursache des Neugeborenen dauern an. Eine geplante Obduktion soll hierüber nähere Erkenntnisse ergeben. (pol)