Taxifahrer in Rottenburg geprellt und geschlagen

Ein Taxischild an einem Taxi.

ROTTENBURG. An der Zufahrt zum Kornbergblick in Rottenburg-Dettingen ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Taxifahrer und drei Fahrgästen gekommen.

Nach vorangegangener Taxifahrt, die am Kreisverkehr Tübinger Straße in Rottenburg begann, stiegen die drei Fahrgäste aus dem Taxi des 53-Jährigen aus und verweigerten die Zahlung des fälligen Betrags. Als der Geschädigte den fälligen Betrag einforderte, wurde er durch die drei Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt.

Anschließend flüchteten die drei Personen in Richtung Kornbergblick. Sie wurden wie folgt beschrieben: Alle Personen männlich, etwa 1,90 Meter groß, mit kräftiger/muskulöser Statur. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 074729801-0 entgegen. (pol)