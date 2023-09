Streit unter Bekannten in Reutlingen mit Pfefferspray-Einsatz: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Albstraße in Reutlingen ist es am Dienstagvormittag, kurz nach neun Uhr, zwischen zwei 33 und 34 Jahre alten Bekannten zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Dabei soll der Ältere im Verlauf des verbalen Streits an einer Bushaltestelle gegenüber eines Supermarkts auch Pfefferspray versprüht haben. Verletzt wurde sein Kontrahent dabei ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der 34-Jährige, der anschließend davongerannt war, konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch eingeholt werden.

Auslöser für die Auseinandersetzung dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand ein länger zurückliegender Streit zwischen den beiden Männern gewesen sein. Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung, die wohl schon innerhalb des Supermarkts begonnen hatte, werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. Insbesondere die Personen, die sich ebenfalls an der Bushaltestelle aufgehalten hatten und diese vor dem Eintreffen der Polizei in einem Linienbus verließen, werden gebeten, sich zu melden. (pol)