Streit an Bahnstation in Nehren: Teenager stößt mit Kopf gegen Zug

Die Bahnstation in Nehren.

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Am Mittwoch kam es gegen 17:25 Uhr am Bahnhof Nehren zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 16 Jahre alte Geschädigte zunächst von drei Jugendlichen – zwei syrischen und einem bosnischen Staatsangehörigen im Alter von 15 und 16 Jahren – am Bahnsteig 1 zunächst verbal provoziert worden sein.

Drei gegen einen

In der Folge entwickelte sich ein Streit, bei dem der 15-jährige Tatverdächtige den 16-jährigen Geschädigten mit deutscher Staatsangehörigkeit massiv bedrohte und anschließend körperlich angriff. Der Angegriffene setzte sich daraufhin zur Wehr, woraufhin die beiden weiteren Tatverdächtigen ebenfalls auf ihn einschlugen. Während der Auseinandersetzung fuhr ein Zug in den Bahnhof ein.

Im Gerangel stieß einer der Tatverdächtigen offenbar gegen den Zug und schlug mit dem Kopf gegen eine Scheibe. Nach Ausfahrt des Zuges sollen die drei Tatverdächtigen in den Gleisbereich gesprungen sein und von dort aus mit Schottersteinen in Richtung des Geschädigten geworfen haben. Dabei wurde dieser mutmaßlich von einem Stein am rechten Bein getroffen.

Beteiligte stammen aus Wohngruppen

Trotz des Angriffs wurde augenscheinlich keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt. Die eingesetzten Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten alle Beteiligten noch vor Ort feststellen. Eine ärztliche Untersuchung wurde von allen Beteiligten abgelehnt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stammen sowohl der Geschädigte als auch die drei Tatverdächtigen aus unterschiedlichen betreuten Wohngruppen in der Region. Die Betreuer der Wohngruppen wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Abschließend wurden alle Beteiligten an die jeweiligen Betreuer übergeben. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in gemeinschaftlicher Tatbegehung eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711 / 87035 0 an die Bundespolizei zu wenden. (pol)