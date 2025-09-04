Sohn droht Vater mit Luftpistole: Familienstreit in Dußlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 18-Jähriger befunden haben, der am Donnerstagmorgen in einem Dußlinger Einfamilienhaus mit seinem Vater in Streit geraten war. Weil dabei auch mit einer Waffe gedroht worden sein soll, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung von Polizeihundeführern angefahren. Vor Ort konnte der 18-Jährige angetroffen, widerstandslos in Gewahrsam genommen und seine erlaubnisfreie Luftpistole sichergestellt werden. Verletzt wurde niemand. Der Heranwachsende wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. (pol)