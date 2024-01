So verlief die Sternfahrt der Landwirte nach Stuttgart

Mit zahlreichen Traktoren und Transparenten demonstrieren Landwirte auf dem Cannstatter Wasen gegen die Agrarpoltik der Bundesregierung. In Stuttgart findet am Dienstag eine Großdemonstration von Landwirten statt. Die Organisatoren hatten im Vorfeld bereits darauf hingewiesen, dass es bei der An- und Abfahrt zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen könne.

STUTTGART. Zu der für Dienstag angekündigten Sternfahrt zu einer zentralen Kundgebung gegen die geplanten Subventionskürzungen für Landwirte auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart zieht das Polizeipräsidium Reutlingen mit Stand 17.45 Uhr eine positive Bilanz. Die aus allen vier Landkreisen zum Kundgebungsort anfahrenden Konvois, die überwiegend aus Traktoren bestanden, verliefen friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Erwartungsgemäß kam es im morgendlichen Berufsverkehr insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen B 10, B 27 und B 312 nach Stuttgart zu Behinderungen.

Gegen 6.45 Uhr starteten rund 60 Fahrzeuge in Bisingen-Steinhofen über die B 27 in Richtung Tübingen. Die Anzahl erhöhte sich dort auf circa 120 Fahrzeuge, die weiter über die Bundesstraße nach Stuttgart fuhren. Von Lichtenstein-Traifelberg aus setzten sich gegen 7.30 Uhr sowie gegen 8.10 Uhr jeweils schätzungsweise 150 Fahrzeuge über die B 312 in Richtung Stuttgart in Bewegung. Auf der B 27 wurden die Konvois mit den Fahrzeugen aus Bisingen und Tübingen zusammengeführt und später weiterhin mit Polizeibegleitung an Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Stuttgart übergeben. Mehrere hundert aus dem Bereich Ehingen und Biberach kommende Fahrzeuge querten ebenfalls den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen über Münsingen und Metzingen und die B 312 weiter nach Stuttgart.

Polizeihubschrauber kurz im Einsatz

Über der B 10 bei Plochingen wurde kurzzeitig ein Polizeihubschrauber zu Dokumentationszwecken eingesetzt, da mehrere Teilnehmer eines aus Richtung Ebersbach anfahrenden Konvois auch den linken Fahrstreifen benutzen und den nachfolgenden Verkehr dadurch erheblich behinderten. Der Konvoi wurde daher von den Einsatzkräften zeitweise gestoppt. Die Lenker der nach links ausgescherten Fahrzeuge müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Bis zum Eintreffen auf dem Cannstatter Wasen gegen 12.45 Uhr zählte das Polizeipräsidium Reutlingen im eigenen Zuständigkeitsbereich circa 1.000 Fahrzeuge. Die Rückfahrt der Teilnehmer nach Beendigung der zentralen Kundgebung in Stuttgart gegen 15 Uhr verlief bislang ohne besondere Vorkommnisse. (pol)