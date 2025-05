Senior in Rottenburg wird Opfer von Schockanruf

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Mit der frei erfundenen Schocknachricht über die angebliche Inhaftierung der Tochter haben dreiste Kriminelle einen Senior aus Rottenburg im Laufe des Dienstags wohl um einen großen Teil seines Vermögens gebracht. Das teilt die Polizei mit. Einer der Täter meldete sich telefonisch bei dem Mann, gab sich als Amtsperson aus und gaukelte vor, dass sich die Tochter des Seniors aufgrund eines von ihr verursachten tödlichen Verkehrsunfalls im Gefängnis befinden würde.

Für deren Freilassung forderte der Kriminelle eine angebliche Kaution. Der in Angst um seine Tochter versetzte Geschädigte vertraute dem Anrufer und übergab einem Abholer an seiner Wohnanschrift in Wendelsheim nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Gold im Wert von mehreren tausend Euro. Wenig später flog der Betrug auf. Der die Wertgegenstände abholende Komplize ist circa 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß. Er hatte kurze Haare und trug eine grünbraune Cargohose.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Mann beobachtet oder am Dienstagmittag in Wendelsheim zwischen 13 Uhr und 15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. Außerdem warnt die Polizei dringend: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld, Schmuck oder Wertsachen fordern, sollte direkt aufgelegt werden. Dabei handelt es sich um Kriminelle. (pol)