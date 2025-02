Sekundenschlaf am Steuer: Unfall bei Rottenburg mit hohem Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Hechinger Straße ist ein hoher Schaden entstanden. Gegen 16 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem Skoda Enyaq auf der L410 unterwegs. Möglicherweise aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes geriet er mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab.

Dort prallte der Skoda zunächst in eine Hecke bzw. einen Baum und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Die vier Insassen erlitten hierbei leichtere Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden konnten. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Ein Abschlepper transportierte den Wagen ab. (pol)