Schwerer Unfall auf B28 bei Rottenburg - mehrere Verletzte

ROTTENBURG. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 28 ereignet.

Eine 44-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf der Bundesstraße von Eutingen herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Auf Höhe von Ergenzingen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 58 Jahre alter Lkw-Lenker erkannte den Pkw und versuchte so weit wie möglich nach rechts auszuweichen. Er konnte jedoch eine Frontalkollision mit dem Auto nicht vermeiden. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf seinen ursprünglichen Fahrstreifen zurückgeschleudert und die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Eine hinter dem Lastwagen fahrende, 25 Jahre alte Suzuki-Fahrerin konnte den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und beschädigte ihren Swift im Frontbereich. Die Unfallverursacherin musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Lkw-Lenker wurde ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Suzuki-Fahrerin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Die B 28 musste während der Unfallaufnahme bis 16.40 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Nach einer weiteren Stunde war die Unfallstelle geräumt und die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (pol)