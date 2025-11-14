Schwerer Frontalunfall bei Rottenburg: Rettungsheli im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag auf der B28 auf Höhe von Rottenburg-Ergenzingen gekommen. Gegen 14.45 Uhr war ein VW Tiguan-Lenker von Rottenburg herkommend in Richtung Horb unterwegs und geriet aus noch unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur. Daraufhin kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 25-Jährigen gelenkt wurde.

Der VW-Lenker musste von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet und nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 25-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden müssen, dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Im Zuge der Versorgung des Verletzten sowie der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei war eine Vollsperrung der B 28 erforderlich. Die Sperrung dauert aktuell (Stand: 16.45 Uhr) noch an. (pol)