Schwächeanfall? 89-Jähriger kommt bei Rottenburg mit Auto von Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Eine medizinische Ursache dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge ursächlich für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der L372 ereignet hat. Ein 89-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem VW Golf auf Landesstraße von Rottenburg in Richtung Wurmlingen unterwegs.

Kurz nach der Abzweigung zur B28 kam er auf freier und gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die Leitplanken. Er und seine 87 Jahre alte Beifahrer blieben bei der Kollision unverletzt, wurden aber nach notärztlicher Erstuntersuchung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Golf, an dem Sachschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.(pol)