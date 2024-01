Schreibwarenladen in Reutlingen überfallen - Kassiererin mit Messer bedroht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Schreibwarenladen in der Alteburgstraße in Reutlingen ist am Donnerstagnachmittag überfallen worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 15 Uhr betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Laden, bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und zwang sie zum Öffnen der Kasse. Daraus griff er sich mehrere Geldscheine und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt / Ringelbachgebiet. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen führte bislang nicht zur Ergreifung des Gesuchten.

Der Täter wird als 170 Zentimeter groß und schlank bis dünn beschrieben. Er war schwarz gekleidet und mit einem Messer bewaffnet. Zudem trug er eine schwarze Bauchtasche und eine schwarze Maske. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen, die den Kriminellen vor oder nach der Tat gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können. (pol)