Schnelle Festnahme nach Telefonbetrug in Reutlingen

REUTLINGEN. Ein schneller Ermittlungserfolg ist den Beamten des Polizeireviers Reutlingen gelungen, nachdem es am Donnerstag zu einem Betrug gekommen war.

Eine 54 Jahre alte Frau aus Reutlingen erhielt am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter und wurde hierbei zu einer Überweisung in Höhe von knapp 20.000 Euro getäuscht. Bereits am Folgetag führten umfangreiche Ermittlungen auf die Spuren zunächst zweier mutmaßlicher Tatverdächtigen im Alter von 48 und 55 Jahren und schließlich zu einem weiteren Tatverdächtigen im Alter von 43 Jahren.

Fluchtversuch im SUV

Letzterer hatte im Rahmen der Festnahme versucht, mit seinem Mercedes-Benz G-Klasse zu flüchten, wobei er jedoch in der Straße Am Heilbrunnen alleinbeteiligt verunfallte und schließlich festgenommen werden konnte. Hierbei fanden und beschlagnahmten die Ermittler das mutmaßlich betrügerisch erlangte und zwischenzeitlich abgehobene Bargeld. Alle drei Tatverdächtigen, die im Landkreis Reutlingen wohnen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen. (pol)