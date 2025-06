Schlägerei in Neuffener Gaststätte endet für Beteiligten in Polizei-Gewahrsam

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Nach einer Auseinandersetzung am frühen Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße in Neuffen ist einer der Beteiligten in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 1.30 Uhr teilten mehrere Anrufer eine handfeste Auseinandersetzung in einer Gaststätte mit. In diesem Zusammenhang soll eine männliche Person eine Angestellte beleidigt, angespuckt und auch geschlagen haben.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen in der Lokalität den sich weiter äußerst aggressiv verhaltenden Gast an. Dieser hatte zwischenzeitlich auch noch mutwillig ein Fahrzeug beschädigt und in der Gaststätte zu randalieren begonnen. Da der 35-Jährige nicht zu beruhigen war, musste er in Gewahrsam genommen und ihm dazu Handschellen angelegt werden. Der stark alkoholisierte Störer verbrachte im Anschluss die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Nürtingen. (pol)