Schlägerei in Hirrlingen: Zwei Männer durch Reizgas und Fußtritte verletzt

HIRRLINGEN. Am Samstag, gegen 02.15 Uhr, ist es in der Bietenhauser Straße in Hirrlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Das berichtet die Polizei. Dem Führungs- und Lagezentrum Reutlingen wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein 21- und 28-Jähriger durch Reizgas und Fußtritte verletzt worden waren. Die zur Sachverhaltsermittlung eingetroffenen Polizeibeamten konnten im weiteren Verlauf zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahre feststellen. Eine weiterführende medizinische Versorgung der Geschädigten war nicht erforderlich. Ermittlungen zum Tathergang werden durch den Bezirksdienst des Polizeireviers Rottenburg durchgeführt. (pol)